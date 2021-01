Camp d'entraînement | Les joueurs du Canadien sauteront sur la patinoire lundi

Le Canadien de Montréal a amorcé son camp d’entraînement ce dimanche, au Complexe sportif Bell de Brossard. Les joueurs sauteront sur la patinoire le lendemain.

La première séance d'entraînement officielle sur la glace est prévue dès 11h.

42 joueurs participeront à celui-ci.

Les joueurs invités au camp ont été soumis à des évaluations physiques et des examens médicaux, dimanche.

Tomas Tatar et le nouveau venu, Corey Perry, devront attendre deux jours de plus avant de sauter sur la patinoire, afin de prolonger leur quarantaine.

Mentionnons qu’aucun match préparatoire n’est prévu entre les équipes cette saison.

Le Tricolore entamera sa saison régulière lors d’un affrontement avec les Maple Leafs de Toronto le 13 janvier, en Ontario.

Notons que la santé publique du Canada a approuvé le plan de la LNH à propos de sa saison 2021, dans un contexte de pandémie de COVID-19. Selon notre chroniqueur et descripteur des matchs du Tricolore, Martin McGuire, les gradins des amphithéâtres seront vides pour toute la campagne régulière.

Des 42 joueurs invités au camp d'entraînement du Canadien, on retrouve six gardiens de but, 24 attaquants et 12 défenseurs.

Liste des joueurs invités par position (en ordre alphabétique) :

Gardiens (6)

· Allen, Jake (#34)

· Dechemko, Vasili (#35)

· Lindgren, Charlie (#39)

· McNiven, Michael (#70)

· Price, Carey (#31)

· Primeau, Cayden (#30)

Défenseurs (12)

· Chiarot, Ben (#8)

· Edmundson, Joel (#44)

· Fleury, Cale (#20)

· Juulsen, Noah (#58)

· Kulak, Brett (#77)

· Leskinen, Otto (#64)

· Mete, Victor (#53)

· Olofsson, Gustav (#51)

· Ouellet, Xavier (#61)

· Petry, Jeff (#26)

· Romanov, Alexander (#27)

· Weber, Shea (#6)

Attaquants (24)

· Anderson, Josh (#17)

· Armia, Joel (#40)

· Baddock, Brandon (#81)

· Belzile, Alex (#60)

· Blandisi, Joseph (#47)

· Byron, Paul (#41)

· Danault, Phillip (#24)

· Dauphin, Laurent (#45)

· Drouin, Jonathan (#92)

· Evans, Jake (#71)

· Frolik, Michael (#67)

· Gallagher, Brendan (#11)

· Kotkaniemi, Jesperi (#15)

· Lehkonen, Artturi (#62)

· Lucchini, Jacob (#57)

· Lynch, Kevin (#65)

· Perry, Corey (#94)

· Poehling, Ryan (#25)

· Suzuki, Nick (#14)

· Tatar, Tomas (#90)

· Teasdale, Joel (#38)

· Toffoli, Tyler (#73)

· Vejdemo, Lukas (#42)

· Weal, Jordan (#43)