Mondial junior 2021 | Le Canada et la République tchèque s'affrontent samedi soir

Alors que le Canada a terminé au premier rang du groupe A au Championnat mondial junior 2021 grâce à une fiche parfaite de quatre victoires en autant de matchs, la formation d’André Tourigny affrontera la République tchèque en quarts de finale, samedi.

L’attaquant Alex Newhook s’est absenté de l’entraînement de l’équipe vendredi à Edmonton et Connor Zary le remplaçait au centre du deuxième trio. Reste à voir si Newhook sera en mesure de reprendre son poste pour la rencontre face aux Tchèques.

Bonne nouvelle s’il en est une pour l’ensemble de l’organisation du championnat, la Fédération internationale de hockey sur glace a laissé entendre qu’on n’avait répertorié aucun nouveau cas positif de COVID-19 au cours de la phase préliminaire dans la bulle.

Ce sont d’ailleurs 9629 tests de dépistage qui ont été effectués auprès des joueurs, du personnel et des arbitres présents au tournoi et on peut s’attendre que la phase éliminatoire se déroule de la même façon.

On se rappelle que huit joueurs de l'Allemagne, de même que deux membres du personnel de la formation suédoise avaient été déclarés positifs à la COVID-19 en décembre.

La rencontre entre le Canada et la République tchèque sera présentée sur le réseau Cogeco dès 18h30 avec l'émission d'avant-match ou Martin McGuire et Dany Dubé vous attendront à la description et à l'analyse.