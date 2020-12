Radiodiffusion | Fin de l'entente entre l'Impact de Montréal et Cogeco Média

Montréal, 31 décembre 2020. Nous avons appris par courriel, aujourd’hui 31 décembre, la décision de l’Impact de Montréal de ne pas renouveler leur entente de radiodiffusion et de promotion après plusieurs années de collaboration avec les stations de Cogeco Média, dont le 98.5.

Nous souhaitons remercier les partisans de l’équipe pour leur fidélité d’écoute au cours de ces saisons et souligner le travail de Jeremy Filosa, Arcadio Marcuzzi et Wandrille Lefebvre. Le 98.5 Sports continuera de suivre les activités de la ligue et de l’équipe.

Nous souhaitons à l’organisation et à ses partisans, une prochaine saison à la hauteur de leurs attentes.