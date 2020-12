Canada - Finlande | Le duel de la veille du jour de l'an

Le Canada affrontera la Finlande jeudi soir lors de leur prochaine rencontre au Championnat mondial junior et il faut s’attendre à une opposition beaucoup plus importante que lors des rencontres face à l’Allemagne et la Suisse.

Les joueurs s’attendent à une rencontre baromètre en fonction de la suite du tournoi pour l’équipe d’André Tourigny.

Le jeu physique et la rapidité seront les éléments clés sur lesquels bâtiront les joueurs, sans changer ce qui fut leur recette gagnante en cette veille du Nouvel An.

Les quatre lignes ont été bien balancées selon les dires de notre descripteur Martin McGuire.

On peut donc s’attendre à un bon duel dès 17h30 jeudi alors que vous attendront Martin et Dany pour l’émission d’avant-match.