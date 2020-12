Virage jeunesse pour les Bruins | Direction Washington pour Zdeno Chara

Bien qu’il était le capitaine des Bruins de Boston depuis des lunes, Zdeno Chara a été contraint de s’entendre avec une nouvelle formation en vue de la prochaine saison. Il a accepté les termes d’un contrat d’un an qui lui rapportera 795 000 $ avec les Capitals de Washington mercredi.

C’est une nouvelle qui étonnera certains amateurs alors que plusieurs espéraient qu’il pourrait offrir encore un peu de son expérience aux Bruins. Toutefois, dans un long message sur les réseaux sociaux, Chara a laissé entendre que Boston lui a laissé savoir récemment qu’il préférait aller dans une autre direction en misant sur la jeunesse.

Le défenseur de 43 ans était capitaine des Bruins depuis 2006. Mesurant 6 pieds et 9 pouces, Zdeno Chara a remporté le trophée Norris en tant que meilleur défenseur de la ligue en 2009 et il a mené les Bruins à la Coupe Stanley en 2011 en plus d’aider son équipe à atteindre la grande finale en 2013 et 2019.

C’est donc un nouveau chapitre qui commence alors qu’il évoluera en compagnie d’Alex Ovechkin dans ce qui pourrait être l’une sinon la dernière saison du grand défenseur.

Il entreprendra sa 23e saison dans la Ligue nationale de hockey.