Canadiens de Montréal | 42 joueurs participeront au camp d'entraînement

L'organisation des Canadiens de Montréal a annoncé mercredi que 42 joueurs participeront finalement au camp d'entraînement de l’équipe qui s'amorcera officiellement le dimanche 3 janvier au Complexe sportif Bell de Brossard.

Pour l’occasion, les joueurs invités au camp se soumettront à des évaluations physiques et des examens médicaux.

La première séance d'entraînement officielle sur glace est prévue dès 11h00 le 4 janvier, mais aucun match préparatoire n’est prévu pour les équipes cette saison.

Les Canadiens débuteront ensuite leur saison régulière avec un duel contre les Maple Leafs de Toronto le mercredi 13 janvier du côté de la ville reine.

Des 42 joueurs invités au camp d'entraînement, on retrouve six gardiens de but, 24 attaquants et 12 défenseurs.



Liste des joueurs invités par position (en ordre alphabétique)

Gardiens (6)

Allen, Jake (#34)

Dechemko, Vasili (#35)

Lindgren, Charlie (#39)

McNiven, Michael (#70)

Price, Carey (#31)

Primeau, Cayden (#30)

Défenseurs (12)

Chiarot, Ben (#8)

Edmundson, Joel (#44)

Fleury, Cale (#20)

Juulsen, Noah (#58)

Kulak, Brett (#77)

Leskinen, Otto (#64)

Mete, Victor (#53)

Olofsson, Gustav (#51)

Ouellet, Xavier (#61)

Petry, Jeff (#26)

Romanov, Alexander (#27)

Weber, Shea (#6)

Attaquants (24)