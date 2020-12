«Les Canadiens ont bâti un club pour aller loin cette année» -Dany Dubé

Dans le cadre de son commentaire lors du second entracte du match entre le Canada et la Suisse, l'analyste hockey du 98,5, Dany Dubé est revenu sur les acquisitions récentes du Canadien de Montréal en Michael Frolik et Corey Perry.

Il fait notamment des liens avec le développement des jeunes espoirs du CH. Il croit que certains d'eux ne feront pas partie de l'équipe pour la prochaine saison.