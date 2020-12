Corey Perry à Montréal | Il souhaite se battre pour mériter un poste

Enthousiaste après avoir vu le parcours des Canadiens cet été et les acquisitions du directeur général Marc Bergevin cet automne, Corey Perry était bien heureux du pacte d'une saison et 750 000 $ US qu’il a conclu avec l’équipe montréalaise lundi.

Celui qui a grandi à New Liskeard au nord de l'Ontario a salué son arrivée à Montréal avec un petit message en français pour les amateurs.