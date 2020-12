Championnat mondial junior | Affrontement entre le Canada et la Suisse mardi

Fort d’un dossier de deux victoires en autant de rencontre, équipe canada junior affrontera mardi soir dès 18h00 la Suisse lors de leur prochaine rencontre du Championnat mondial de hockey junior.

En entretien avec Martin Lemay aux Amateurs de sports, le descripteur Stéphane Leroux est revenu sur les performances des jeunes canadiens depuis le début du tournoi.

Après un match plus que facile contre l’Allemagne, la Slovaquie a offert davantage de résistance aux porte-couleurs canadiens.

Selon Stéphane Leroux, le crescendo et la progression en termes de difficulté, pour la troupe d’André Tourigny, sont une bonne chose et permettront une bonne préparation en vue des matchs les plus importants.