Décès de Derek Aucoin | «Je salue ce grand homme; il était un peu comme mon fils» -Ron Fournier

«C’est difficile de retenir mes émotions en vous parlant de son décès. Derek a livré un combat extraordinaire. On se parlait et s’écrivait régulièrement durant sa maladie. [...] On connaissait l’inévitable; on savait que ce serait énormément difficile pour Derek de s’en sortir. Il était un peu comme mon fils. Étrangement, il m’a soutenu dans ma maladie. Et moi aussi, je l’ai encouragé dans sa lutte contre le cancer. J’ai été impressionné qu’un homme puisse penser aux autres alors qu’il souffrait énormément lui-même. [...] C'était un gars généreux, qui voulait aider les autres. Je salue ce grand homme.»