Combat contre le cancer | L'animateur et ancien lanceur du Baseball majeur Derek Aucoin est décédé

L’animateur du 98.5 Sports et ancien lanceur du Baseball majeur Derek Aucoin est décédé des suites d’un cancer du cerveau, samedi.

Sa famille en a fait l’annonce par voie de communiqué dimanche matin.

«Il y a très peu de mots pour exprimer la douleur profonde et le chagrin qui nous habite alors que notre beau Derek nous a quittés paisiblement entouré d’amour hier en début de soirée. [...] Malgré ce cancer sans pitié, il vivait dans la gratitude du moment présent comme seul lui pouvait le faire», peut-on lire notamment dans le texte.

À l’été 2019, le grand et sympathique gaillard avait obtenu un diagnostic de cancer : un glioblastome multiforme.

Ainsi, il se battait courageusement contre le cancer depuis 18 mois. Il est finalement mort à l’âge de 50 ans.

Sa première passion

Dès sa tendre enfance, Derek Aucoin a joué au baseball.

En 1989, il a signé un contrat à titre d'agent libre avec les Expos de Montréal.

Il a fait partie de l’organisation des Expos et de celle des Mets de New York entre 1989 et 1998.

Il a disputé deux matchs dans l’uniforme montréalais en 1996.

Les médias

Après sa carrière de lanceur, il a entamé celle de chroniqueur et d'animateur pour Cogeco Média, notamment.

Les auditeurs ont alors connu l'homme au grand coeur, passionné du sport.

Notons que le 15 décembre, Derek Aucoin avait reçu la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour son implication sociale.

Il laisse dans le deuil son épouse Isabelle et son fils Dawson.