«Les alignements réduits nuisent à l’expérience des jeunes» -Dany Dubé

Au cours de son commentaire du deuxième entracte, notre analyste Dany Dubé est revenu sur la débâcle de l’Allemagne face au Canada.

Au-delà des blessures, Dany soutient de l’importance pour une équipe qui découvre un écart aussi important doit espérer que leur gardien pourra faire une certaine différence, ce qui n’est malheureusement pas le cas dans le match opposant l’Allemagne et le Canada.

Dany Dubé explique aussi qu’il a de la difficulté avec les alignements réduits des équipes qui doivent composer avec la COVID. Cela nuit grandement à l’expérience des jeunes. Et c’est ce qui est le plus dommage à ses yeux.

Il a aussi expliqué que de grands joueurs ont évolué pour le programme canadien avant de devenir des joueurs étoiles de la LNH, mais le joueur le plus jeune de l’histoire à avoir évolué pour le programme fut Jay Bouwmeester en tant que défenseur, à 16 ans, deux mois et quatre jours, tandis que Sidney Crosby fut le plus jeune attaquant avec deux mois de plus à 16 ans, quatre mois et vingt jours.

Arriver à se tailler un poste si jeune avec l’équipe nationale donne un bon exemple de la qualité de joueurs que deviendront ces jeunes hommes seulement quelques années plus tard.