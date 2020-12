Championnat mondial junior 2021 | Canada 12 - Allemagne 1

Le Canada amorce la phase préliminaire du championnat mondial de hockey junior ce soir contre l’Allemagne et l’équipe de l’entraîneur André Tourigny débute la rencontre en force en s’inscrivant au pointage en moins de deux minutes.

Le premier choix des Canadiens de Montréal lors du dernier repêchage, Kaiden Guhle, inscrit le premier but de la rencontre en surprenant le gardien allemand d'un tir des poignets lors d’une montée au filet adverse.

Les Canadiens prennent ensuite les devants 2 à 0 un peu avant la mi-période alors que l’équipe se retrouve en désavantage numérique. Le gardien allemand perd l’équilibre derrière son filet et l’attaquant de l’Unifolié Dawson Mercer arrive à le prendre de court et contourne le filet pour offrir au Canada une avance de deux buts.

Les Allemands réduisent l’écart avec un peu moins de sept minutes à jouer à la période au court d’un avantage numérique. John Peterka décoche un tir de la pointe qui trompe la vigilance du gardien canadien. Mais le Canada reprend une avance de deux buts dans les minutes qui suivent lorsque Philip Tomasino déjoue le portier adverse. Le Canada inscrit finalement un quatrième but avec seulement 2 dixièmes de seconde à faire à la première période.

Dawson Mercer permet au Canada d'inscrire un cinquième but d'un tir précis dans la lucarne à partir de l'enclave en tout début de deuxième période. Ryan Suzuki et Alex Newhook à deux reprises et Philip Tomasino avec son deuxième du match s’inscrivent ensuite au pointage pour augmenter l’avance des leurs à 9 à 1.

Le Canada inscrit finalement un dixième et un onzième but en fin de deuxième période lorsque Dylan Cozens s’amène seul contre le gardien allemand et le déjoue facilement, avant de voir Peyton Krebs marquer son deuxième de la rencontre avec moins de 10 secondes à jouer à l’aide d’un tir des poignets précis dans le haut du filet.

La troisième période débute elle aussi de la même façon alors que Dylan Cozens inscrit à son tour son deuxième de la rencontre pour porter l’avance du Canada à 12 à 1.

Plus de détails à suivre...