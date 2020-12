Le Championnat de hockey junior est très significatif pour TSN et RDS

«Hockey Canada veut dominer l’organisation du Championnat mondial de hockey junior. De ce fait, l’organisation génère plus d’argent. Ce tournoi vaut cher et coûte cher. […] C’est comme une mise olympique, car il y a beaucoup de retour sur l’investissement. Depuis 1991, Bell Média a donc décidé de développer une propriété avec la compétition. C’est normal puisque ça touche de nombreux Canadiens. […] C’est l’événement de l’année pour TSN. Trois des cinq matchs de hockey les plus regardés au réseau TSN sont issus du Mondial junior.»