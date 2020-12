LNH | Il y a encore beaucoup de profondeur de disponible sur le marché

Malgré que le retour au jeu dans la LNH soit à nos portes, plusieurs joueurs intéressants demeurent toujours disponibles et n’ont pas d’ententes en vue de la saison 2021.

Marc Bergevin a justement profité des derniers jours pour ajouter l’attaquant Michael Frolik à sa formation afin de s’assurer d’avoir de la profondeur autant à l’aile qu’au centre. Certes personne ne s’attend à voir le Tchèque être utilisé sur les trois premiers trios, mais il pourra être une excellente compétition pour Jake Evans sur la quatrième unité selon notre analyste Dany Dubé.

De plus, Dany confirme qu’il pourrait avoir son utilité pour remporter des mises en jeu importantes lui qui excelle dans ce rôle.

D’autres équipes pourraient donc être tentées d’augmenter leur profondeur d’ici le 13 janvier en fonction de leur masse salariale.

Les gardiens de but et la défensive seront à l’honneur pour plusieurs formations, dont les Jets de Winnipeg qui ressemblent de plus en plus aux Oilers d’Edmonton selon Martin Lemay et Dany Dubé.

Zdeno Chara serait d’ailleurs une bonne option pour ces deux équipes... bien qu’il pourrait demeurer avec les Bruins et qu’il n’a que peu de marge de négociation dans le contexte actuel.