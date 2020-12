Bell sera le commanditaire sur les casques des Canadiens

On en parlait depuis des semaines, c'est désormais chose faite: les Canadiens de Montréal auront de la publicité sur leur casque dès la reprise des activités de la LNH.

C'est la compagnie Bell qui sera le partenaire corporatif de l'équipe identifié sur le casque des joueurs, un premier partenariat de ce genre entre une compagnie canadienne et une franchise de la LNH.

L'entente, valide pour la totalité de la saison, verra le logo de Bell faire son apparition sur les deux côtés du casque pour les matchs à domicile et à l'étranger, ainsi que durant les séances d'entraînement.

Cette association réitère le soutien corporatif de la compagnie auprès de l'organisation, l'édifice de l'équipe se nommant le Centre Bell.

«Les Canadiens apprécient grandement ce partenariat, ainsi que le soutien sans pareil de Bell, dans cette période des plus difficiles pour de nombreuses industries, incluant la nôtre», a déclaré la vice-présidente exécutive et chef des affaires commerciales des Canadiens, France Margaret Bélanger.

«L'uniforme des Canadiens est un symbole d'histoire et de tradition, et nous croyons que le logo classique de Bell s'intégrera parfaitement sur le casque de l'équipe. Nous tenons également à souligner le travail accompli par la LNH pour offrir des solutions novatrices et de nouvelles opportunités de commandite pour la saison 2020-2021. »