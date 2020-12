Division canadienne | «Il va y avoir énormément d’animosité entre les équipes» -Antoine Roussel

«Dans la bulle, ça a bien été. Mais il faut mettre les choses en perspective. Quand tu joues dans la bulle à Edmonton l’été, en séries éliminatoires, c’est totalement différent.

«L’équipe qui a gagné, ça a pris deux mois. Là, on parle de quatre mois pour la saison et si tu vas en séries et que tu vas jusqu’au bout… Imagine… Six mois enfermé! Ce n’est pas réaliste. Personnellement, je n’ai pas fait des enfants pour ne pas les voir.»

Faire impasse sur la saison?

Dans le contexte, Roussel pense-t-il que plusieurs joueurs pourraient décider de ne pas participer à la prochaine saison, une avenue qui est possible?

«Les joueurs les plus susceptibles de prendre cette option, c’est des joueurs qui sont probablement en fin de carrière. Des joueurs qui ont très bien gagné leur vie et qui ont les reins assez solides. Une année de plus, une année de moins, ça ne change rien à leur vie.

«Il y aura peut-être un ou deux joueurs, mais les gars, ce sont des compétiteurs. Ils veulent jouer. On est excités par la nouvelle saison. On a hâte de commencer.»

Et au plan hockey, Roussel pense – comme bien des observateurs – que la division toute canadienne va créer des étincelles.