Ça ne pouvait pas mieux tomber pour Evan Bush

«Je ne vois pas énormément d’anciens joueurs avec mon type d’expérience et de formation qui sont de l’Ohio et qui reviennent ici pour s’impliquer dans le projet. C’est mon cas, donc oui, c’est loin d’être impossible que je m’implique à ce niveau. Mais pour l’instant je me concentre seulement sur la saison 2021 et sur mon rôle comme joueur»