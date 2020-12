Retour au jeu du Canadien | «Il faut que les joueurs prennent les choses en main» - Dany Dubé

Rien n’est encore confirmé par la santé publique, mais le Canadien de Montréal pourrait amorcer la saison écourtée 2021 de la Ligue nationale de hockey… dans moins d’un mois.

Si cela se concrétise, il faudra donc parler de hockey par le biais de stratégies, engagement, changements de trios, etc., et non plus uniquement dans une perspective de contraintes sanitaires.

Histoire de se mettre dans l’ambiance, l’animateur Mario Langlois a accueilli Mario Tremblay et Dany Dubé aux Amateurs de sports.

Quel est le message que l’organisation doit envoyer aux joueurs avant le début de cette saison qui, comme la précédente, ne sera pas comme les autres?

« Avec toutes les modifications que la direction a apporté à cette équipe, je pense que les excuses, c’est terminé », note Tremblay.