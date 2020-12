Matchs disputés au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique | Des discussions entre la LNH et la santé publique ont lieu lundi

Cogeco a appris que des discussions sont en cours, lundi, entre la LNH et les autorités de santé publique du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.

Bien que la LNH et l’Association des joueurs se sont entendues sur une saison de 56 parties qui commencera dès le 13 janvier, la situation des équipes canadiennes n’est pas tout à fait réglée.

En raison de l’explosion des cas de COVID-19 au cours des dernières semaines dans les provinces du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, les autorités de santé publique du pays sont des plus vigilantes et n’ont toujours pas donné l’autorisation aux équipes canadiennes de disputer des matchs au Canada.

Or, Cogeco a appris que des négociations étaient en cours, lundi, entre la LNH et les autorités de santé publique du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, afin de trouver un accord sur le protocole de retour au jeu qui serait sécuritaire et satisfaisant pour les deux parties.