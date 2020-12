Autorisations, déplacements, juridictions | Les contraintes sanitaires liées au retour du hockey

Si tout indique que les dirigeants de la LNH et les membres de l’Association des joueurs vont entériner l’entente de principe survenue vendredi, le retour au jeu du hockey repose largement sur les autorisations de la santé publique du Canada et des États-Unis.

Et ce n’est pas si simple, d’autant plus que rien ne nous dit où en sera la pandémie à la mi-janvier, et ce, indépendamment de l’arrivée des vaccins à plus grande échelle en Amérique du Nord.