Impact : Un bilan dans lequel on regarde vers l’avenir

« J’étais évidemment très heureux et satisfait lorsque j’ai reçu l’appel. J’ai rempli les attentes et c’est ce qui me rend le plus fier. Je comprends que certains doutaient de mon acquisition, mais je comprends cela. Ils ne me connaissaient pas et c’est avec le travail sur le terrain que j’ai pu me rendre justice. »