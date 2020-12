Moments forts en 2020 | Le Top 10 sportif de Ray Lalonde

Le monde du sport a été perturbé comme jamais et il a souvent été en pause lors de cette année marquée de la pandémie, mais il y a quand même eu des moments forts.

En compagnie de Paul Arcard et d’Alain Crête, le spécialiste en marketing sportif Ray Lalonde a dressé sa liste.

«Ce ne sont pas juste des accomplissements sportifs. Mais pour être sur cette liste, il faut que ça soit rien de moins qu’historique.»

Donc, en ordre décroissant…

10 – Le couronnement des Chiefs de Kansas City et de Laurent Duvernay-Tardif: Ça nous touche de près. Champion du Super Bowl pour un Québécois, c’est extraordinaire.»

9 – Les Jeux olympiques de Tokyo reportés en 2021: Première fois que les JO ne sont pas présentés depuis 1944.

8 – Lewis Hamilton qui devient le meilleur pilote de F1: «On pensait que les records de Michael Schumacher étaient inatteignables.»

7 – Le 13e titre à Roland-Garros pour Rafael Nadal: «Jamais dans l’histoire du sport, un athlète individuel aura autant dominé un événement majeur. Sa fiche à Roland-Garros : 100 victoires, deux défaites.»

6 – Le documentaire de la NBA The Last Dance : Le documentaire de Netflix le plus regardé de l’histoire.

5 – Les contrats de Patrick Mahomes (NFL) et de Giannis Antetokounmpo (NBA) : «Mahomes a signé un contrat d’un demi-millard! On s’en va vers des contrats de 50 millions $ par année.»

4 – L’arrivée des femmes dans des postes décisifs: «La directrice générale des Marlins de Miami, des entraîneurs et des arbitres féminines... Bravo aux femmes!»

3 – Les décès de David Stern, de Kobe Bryant et de Diego Maradona.

2- Le succès des bulles de Toronto (LNH), Edmonton (LNH) et Orlando (NBA et MLS) durant la pandémie : «Pendant que le monde entier cherche des solutions, la NHL, la NBA et la MLS ont fait la preuve de détermination.»

1 – Le sujet le plus marquant de l’Histoire : Black Lives Matter.