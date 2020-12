Les Alouettes s'entendent avec sept joueurs, dont Kristian Matte

Les Alouettes de Montréal ont annoncé vendredi que l'organisation a paraphé de nouvelles ententes avec sept de leurs membres.

Du nombre, on retrouve le joueur de ligne offensive canadien Kristian Matte, le demi défensif américain Greg Reid, le joueur de ligne défensive américain Antonio Simmons, ainsi que les receveurs américains Dante Absher, Namaan Roosevelt, Fabian Guerra et Teo Redding.

« Nous sommes heureux de pouvoir continuer à annoncer ces nouvelles ententes, démontrant une fois de plus que notre noyau de joueurs veut demeurer ensemble et gagner le championnat à Montréal », a affirmé le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia.

« Kristian est un autre exemple de vétéran qui a le succès de cette organisation à cœur et qui tient à nous aider à connaître du succès en équipe, lui qui se veut un rouage important de notre ligne à l'attaque. »

Matte (6'4'', 296 lbs.) disputera une 11e campagne avec les Alouettes, après avoir obtenu une première nomination au sein de l'équipe d'étoiles de l'Est en 2019. Le vétéran s'est aussi mérité une quatrième nomination consécutive en tant que joueur de ligne offensive par excellence chez les Alouettes. Il a disputé les 18 rencontres de l'équipe en 2019, aidant les Alouettes à limiter les adversaires à 39 sacs du quart, en plus d'aider à créer les brèches qui ont permis à la formation montréalaise de pointer au deuxième rang du circuit avec 2236 verges au sol.

Âgé de 35 ans, Matte est en constante communication avec le quart Vernon Adams Jr. lors de chaque jeu et il se veut un facteur important dans les succès que ce dernier a connus en 2019. L'athlète, natif de Saint-Hubert au Québec a été un choix de première ronde des Alouettes en 2010 (7e au total).

Reid (5'9'', 190 lbs.) a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la LCF à sa première saison dans le circuit en 2019, alors qu'il a complété la campagne avec 71 plaqués défensifs, ce qui lui a valu le troisième rang au sein de la solide unité défensive montréalaise. Il a rabattu dix passes, un sommet chez les Alouettes qui le plaçait parmi les meneurs de la LCF. L'ancien des Seminoles de l'Université Florida State a de plus réussi trois interceptions, en plus de forcer un échappé et d'en recouvrir un.

Simmons (6'3'', 246 lbs.) a disputé les 18 rencontres des Alouettes en 2019, sa première saison dans la LCF. L'athlète âgé de 24 ans a récolté 45 plaqués défensifs, en plus de réussir trois sacs du quart et de forcer un échappé. Il a évolué pour les Yellow Jackets de l'Université Georgia Tech pendant quatre saisons dans les rangs universitaires, récoltant 83 plaqués, 16 pour des pertes et sept sacs.

Absher (6'3'', 180 lbs.) s'est joint aux Alouettes en 2019 et a été un membre de l'équipe d'entraînement pendant une bonne partie de la saison. Le receveur de 27 ans a été appelé en renfort et a disputé les deux dernières rencontres de la saison, captant huit passes pour des gains de 84 verges et un touché. Lors de la demi-finale de l'Est face aux Eskimos d'Edmonton, l'ancien des Pioneers de Glenville State a récolté 60 verges sur cinq réceptions.

Roosevelt (5'11'', 195 lbs.) a passé cinq saisons dans la LCF, toutes avec les Roughriders de la Saskatchewan. En 2019, le joueur de 33 ans a réussi 77 attrapés pour des gains de 946 verges et un touché. En carrière, le receveur natif de Buffalo dans l'état de New York a joué 67 parties, attrapant 301 ballons pour des gains de 4134 verges et 20 touchés. L'ancien des Bulls de l'Université de Buffalo a été nommé sur l'équipe d'étoiles de la LCF en 2017 et a réussi deux saisons de plus de 1000 verges sur réception. Avant de jouer dans la LCF, Roosevelt s'est aligné pour les Bills de Buffalo, les Browns de Cleveland et les Lions de Détroit.

Guerra (5'11", 200 lbs.) a joué avec les Destroyers de Columbus dans l'Arena Football League, en 2019, et a été nommé recrue de l'année. En 2018, il a remporté le championnat de la National Arena League avec les Cobras de la Caroline. Il a aussi passé du temps dans la Alliance of American Football avec l'Express de Memphis. Le natif de Miami, en Floride, a porté les couleurs des Fighting Falcons de l'Université Fairmont State, où il a été nommé sur la deuxième équipe All-MEC, en 2015 et en 2016, ainsi que sur la première équipe en 2014. Le receveur de 25 ans a cumulé 233 attrapés pour 2805 verges et 20 touchés en 30 parties. Il détient le record de Fairmont State pour les réceptions et vient au deuxième rang pour les verges sur réceptions, en plus de figurer au troisième rang pour le nombre de touchés.

Redding (6'1'', 181 lbs.) a paraphé des ententes avec les Lions de Detroit, les Packers de Green Bay et l'équipe de football de Washington suite à sa carrière universitaire avec les Falcons de l'Université Bowling Green. L'athlète de 26 ans a évolué pour les Guardians de New York dans la XFL ce printemps, captant huit passes pour des gains de 102 verges en cinq rencontres.