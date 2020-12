Romell Quioto et Luis Binks à l’honneur chez l’Impact

L'Impact de Montréal a annoncé vendredi que l'attaquant hondurien Romell Quioto a été nommé Joueur par excellence de l'Impact pour la saison 2020.

Il lui a donc remis le Trophée Giuseppe-Saputo, consacré au joueur le plus utile à son équipe.

Par ailleurs, Luis Binks a été nommé le joueur défensif de l'année chez l’Impact.

Les deux joueurs en étaient à leur toute première saison avec l’équipe.

Je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise quant à ces deux choix, a déclaré le directeur sportif de l'Impact de Montréal, Olivier Renard. Je tiens à féliciter ces joueurs qui ont apporté beaucoup au groupe et qui ont réalisé de belles choses durant toute la saison. J'espère qu'ils pourront continuer à faire aussi bien et même mieux dans le futur pour aider l’Impact à bien performer et atteindre ses objectifs.»

L'attaquant hondurien a été le meilleur buteur et passeur de l'équipe lors de la saison régulière de la MLS en 2020. Il a marqué huit fois (dont deux buts gagnants) et récolté six passes décisives en 19 matchs. Il a eu 17 titularisations et disputé 1483 minutes de jeu. Ces huit buts comptés sont un sommet personnel pour Quioto dans une saison de la MLS. Il a aussi marqué un but en séries éliminatoires, le 20 novembre, face au New England Revolution.

Quioto a également fait partie de la liste des joueurs nommés pour le titre de Joueur par excellence de la MLS.

Quioto a été acquis par l'Impact de Montréal le 20 novembre 2019 du Houston Dynamo, en retour du défenseur argentin Victor Cabrera et d'un montant d'allocation général de 100 000$.

Luis Binks

Le défenseur anglais, Luis Binks, a disputé 21 matchs de saison régulière avec l'Impact, dont 20 titularisations, pour un total de 1 762 minutes de jeu. Binks a également disputé un match de séries éliminatoires de la MLS comme partant, dans lequel il a accumulé 90 minutes de jeu.

Il a été nommé pour les titres de défenseur de l'année et de jeune joueur de l'année en MLS et a été placé au 11e rang de la liste des 22 meilleurs joueurs de moins de 22 ans de la MLS.

Binks a été acquis du club anglais Tottenham Hotspur FC, le 18 février 2020.