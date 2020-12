Retour au jeu LNH | Feu vert pour l’entraînement, mais les matchs?

Le retour de la Ligue nationale de hockey en sol canadien est tributaire des autorisations de la santé publique du Canada et des provinces.

Selon le scénario espéré par la LNH, une division toute canadienne sera créé pour 2021.

Cela implique des rencontres au Québec (Canadien de Montréal), en Ontario (Maple Leafs de Toronto et Sénateurs d’Ottawa), au Manitoba (Jets de Winnipeg) en Alberta (Flames de Calgary et Oilers d’Edmonton) et en Colombie-Britannique (Canucks de Vancouver).

La santé publique du Québec a confirmé, jeudi, avoir donné le feu vert à l’organisation du Canadien de Montréal afin de tenir un camp préparatoire dans les prochaines semaines. Même chose dans les autres provinces, d’ailleurs.

« Ce qui avait été présenté dans les protocoles établis par les équipes, c’était satisfaisant. Les autorités de santé publique des villes concernées ont dit : O.K., feu vert. », a noté martin McGuire, en conversation avec Mario Langlois.

Mais en raison de la pandémie, les directeurs de la santé publique ont indiqué à la Ligue nationale d'aller refaire ses devoirs.