Impact ou Montréal FC? | «On n'a jamais commenté, on ne va pas commencer» -Kevin Gilmore

Est-ce que l’Impact de Montréal va devenir le Montréal FC? Ou le CF Montréal? Quelques semaines après les premières informations qui ont circulé à ce sujet, le président de l’équipe Kevin Gilmore veut-il clarifier la question qui a soulevé des passions?

« Les rumeurs... On ne fait pas de commentaires. Comme je dis souvent : « Quelqu’un sort une rumeur farfelue et on la nie. La prochaine rumeur qui sort que l’on ne nie pas : c'est un fait. » Dès mon arrivée, on n’a jamais commenté. On ne va pas commencer. »

L’animateur Mario Langlois n’a pas lâché le morceau et cela a mené à un échange digne d’une partie ballon-chasseur : on se renvoyait la ballon en rigolant…

« C’est strictement ça. C’est une rumeur qui flotte. Les gens en parlent et je comprends. Mais je ne fais aucun commentaire », a ajouté le président.

Mario Langlois a donc opté pour une autre approche.

-Est-ce que ça serait une bonne idée de changer le nom du club, Kevin Gilmore? Ça, ce n’est pas une rumeur… (rires)

« On s’en parlera une prochaine fois », a répondu ce dernier.

Écoutez l’échange à ce sujet entre 12:30 et 15:40…