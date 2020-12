Pandémie en 2021 | «On doit être inquiets» -Kevin Gilmore

Au strict plan de la logistique, la saison 2020 de l’Impact a été complètement rocambolesque. Quarante-huit heures après la fin de la saison de la formation montréalaise, l’organisation se prépare déjà à la prochaine.

Et dans le contexte de la pandémie toujours bien présente au Canada et aux États-Unis, est-ce que l’état-major se doit être inquiet?

« On doit être inquiets. Si on n’est pas inquiets, on ne se prépare pas... », a répondu le président Kevin Gilmore au micro de Mario Langlois.

« Si on se dit : «on va être correct», on va se retrouver au mois de mars, au début de saison, et on va être obligés de faire du rattrapage. On commence déjà la planification du camp préparatoire.