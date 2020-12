Souvenirs du CMHJ 2006 | «Ça a été un apprentissage d'être humain» -Guillaume Latendresse

Guillaume Latendresse a participé au Championnat mondial de hockey junior en 2005-2006. Et il a remporté la médaille d’or avec l’équipe canadienne. Mais le souvenir n’est pas nécessairement un souvenir doré…

En conversation avec Mario Langlois, Latendresse se rappelle à quel point il a fort peu joué durant ce tournoi qui a eu lieu après son premier camp avec le Canadien à la fin de l'été 2005.

« Je sors du camp du Canadien. Je retourne à Drummondville. J’ai une belle saison (83 points en 51 matchs), tout va bien. Je m’en vais au Championnat mondial junior, et là, ça ne fonctionne pas. »

De son propre aveu, l’anglais de Latendresse était « très médiocre » et il ne comprenait rien de « ce qui se dessinait sur le tableau et sur ce qui se dit. »

Il commence le camp sur le premier trio, mais il prend un peu recul. Lors d’un match hors-concours, il provoque un revirement.

En définitive?

« (Brent Sutter) me met 13e attaquant. J’ai joué de six à 10 shifts durant tout le tournoi. C’est très insultant. Je sors du Canadien de Montréal. Je suis le dernier coupé. Et là, je me retrouve au World Junior avec des juniors et je joue à peu près de six à 10 shifts dans le tournoi. »