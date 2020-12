L’Impact a fait ce qu’il a pu... dans les circonstances

L’Impact a trouvé le moyen, dans des circonstances très difficiles, de terminer sa saison 2020 avec une victoire de 1-0, mais cela n’était pas suffisant pour accéder à la demi-finale de la Ligue des champions de la Concacaf.

Le résultat était pas mal représentatif du match; 1-1 ou même 2-0 aurait aussi bien pu être la marque finale, mais le destin en a décidé ainsi.

Ce qui laisse un goût amer, c’est de voir qu’avec son équipe A, l’Impact aurait probablement facilement déclassé Olimpia. Mais que voulez-vous, l’année 2020 et la pandémie ont compliqué la donne pour l’Impact en plaçant les joueurs continuellement dans des situations où il était difficile de compétitionner au plus haut niveau.

La rouille s’est fait sentir et on a pu remarquer plusieurs déchets techniques, surtout en première demie. Et surtout, le banc était très court, et les options minces sur le banc lorsqu’Henry en aurait eu le plus besoin.

Mais chapeau aux joueurs qui ont pu tenir le coup hier pendant 90 minutes. Je m’attendais à voir des joueurs encore plus exténués chez l’Impact, surtout que ces derniers n’avaient pas de minutes dans les jambes depuis des semaines, pour certains, des mois.

Mais clairement, à la fin du match, alors que l’Impact aurait dû avoir le pied sur la gorge d’Olimpia, il n’y avait plus assez d’énergie pour les garder constamment sous pression.

Un match de plus samedi en demi-finale aurait été un véritable cadeau de Noël pour les partisans qui ont suivi cette équipe toute l’année, mais Tigres, qui l’a emporté 4-0 hier face à NYCFC, aurait été un adversaire presque impossible à battre.

À quand la prochaine présence en ligue des champions? On ne sait pas, mais ce ne sera pas pour 2021; Montréal ayant été éliminé du championnat canadien 2020 ce printemps.

Ballottage et ouverture du marché des joueurs autonomes

Mercredi à 13h a lieu la première session du ballottage. Neuf joueurs sont disponibles via ce mécanisme cette année, l’Impact parlera au neuvième rang. On parle ici de jeunes joueurs sans contrat qui n’ont pas encore droit à l’autonomie complète.

À noter que jeudi une deuxième session de ballottage aura lieu à 13h, avec une liste beaucoup plus longue de joueurs dont les options ont été déclinées par leur organisation.

Aussi aujourd’hui à 13h, c’est l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Cette année, étant donné les nouveaux paramètres de la convention collective, beaucoup plus de joueurs peuvent se déclarer autonomes.

Dans la liste cette saison on retrouve notamment des joueurs comme Juan Agudelo, Dom Dwyer, Federico Higuain, Kei Kamara, Lee Nguyen, Luis Robles, CJ Sapong et Chris Wondolowski et Bradley Wright-Philips.

Ainsi que plusieurs anciens de l’Impact Micheal Azira, Victor Cabrera, Laurent Ciman, Chris Duvall, Anthony Jackson-Hamel, Felipe Martins et Michael Salazar.