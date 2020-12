Ligue des champions | «À l'arrivée, on n'est pas passés» -Thierry Henry

Et Henry refuse de présumer que l’histoire aurait été différente, s’il avait eu sous la main un effectif plus solide.

« On ne peut pas savoir... On avait à peu près tout le monde au match aller. Nous avons créé un nombre incalculable d’occasions et on n’a pu la mettre dedans... On peut chercher des excuses, chercher ci, chercher ça. À l’arrivée, on n’est pas passés. »