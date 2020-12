Derek Aucoin reçoit la médaille de l'Assemblée nationale

Derek Aucoin a été honoré mardi par le gouvernement du Québec en recevant la médaille de l’Assemblée nationale.

Résident de Terrebonne, Derek Aucoin a reçu la médaille par l’entremise du député provincial de cette même circonscription, Pierre Fitzgibbon, qui est aussi ministre de l’Économie et de l’innovation.

« Je suis honoré de donner ma première médaille de l’Assemblée nationale en tant que député à un homme qui a marqué la communauté par sa carrière et son implication sociale.

« Nous connaissons tous Derek, l’athlète et l’animateur sportif, mais avec cette reconnaissance de l’Assemblée nationale, le nom de Derek Aucoin s’inscrit dorénavant parmi les citoyens ayant marqué l’histoire du Québec. »

Pandémie oblige, une vidéo-conférence avec Derek et ses proches a eu lieu. Quant à la médaille, elle a été livrée à la coinjointe de Derek Aucoin, Isabelle Rochefort, à la résidence du couple, à Terrebonne.

Derek Aucoin a lancé pour les Expos de Montréal contre les Giants de San Francisco le 21 mai 1996 et il a connu une longue carrière dans le baseball professionnel avant de devenir animateur et commentateur sportif dans le monde du sport, notamment au 98.5 FM et à TVA Sports.