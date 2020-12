William Stanback revient dans le nid

Les Alouettes de Montréal ont annoncé lundi que l'équipe a paraphé une entente de deux saisons avec le demi William Stanback, qui reviendra donc dans le nid en 2021.

Stanback (6'0'', 233 lbs.) effectuera donc un retour attendu à Montréal en 2021 après une saison 2019 qui lui a permis de s'établir comme un des joueurs étoiles de la LCF. Alors dans sa deuxième saison dans la LCF, il avait surpassé le plateau des 1000 verges au sol, lui qui a complété la campagne avec 1048 verges en 170 portées, en plus de traverser la ligne des buts à cinq reprises. De plus, l'athlète de 26 ans avait capté 33 passes pour des gains de 329 verges.

Originaire de Hempstead dans l'État de New York, Stanback a conservé une moyenne de 6,2 verges, bon pour le premier rang dans la LCF. Le 21 juillet 2019, face aux Tiger-Cats de Hamilton, il avait porté le ballon 22 fois pour des gains de 203 verges en plus d'ajouter 46 verges sur une réception, lui permettant de compléter sa journée de travail avec 249 verges d'attaque totale.

Sélectionné sur l'équipe d'étoiles de la LCF en 2019, Stanback avait tourné suffisamment de têtes pour obtenir un contrat des Raiders de Las Vegas avec qui il a prit part au camp d'entraînement l'été dernier.

«Nous sommes extrêmement heureux que William ait choisi de revenir à Montréal et de faire partie de notre noyau de joueurs pour les prochaines années, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia. Son retour nous permettra de continuer à offrir du football excitant et spectaculaire à nos partisans, en plus de donner une grande dose de talent et d'énergie à notre unité offensive.»

Les Alouettes ont également annoncé qu'ils ont paraphé une entente de deux saisons avec le joueur de ligne défensive américain Chris Favoroso pour deux saisons.

Favoroso (6'3'', 240 lbs.) a complété sa carrière universitaire avec les Dukes de l'Université Duquesne en 2019 et a mené l'équipe avec neuf sacs du quart en dix rencontres, en plus de récolter 43 plaqués.