« On va faire ce qu'on peut » -Thierry Henry

Thierry Henry ne se fait pas de cachette: il sait que le défi sera énorme contre le CD Olimpia mardi soir en Ligue des champions.

L'entraîneur a martelé le fait que, malgré les nombreuses embûches, l’Impact n’a pas à se plaindre de son sort.

Mais il reconnait que ce ne sera pas facile. La énième quarantaine, le manque d’entrainement, le changement de climat, les joueurs qui ont déjà quitté sont des désavantages massifs qui jouent contre l’Impact.

De l’autre côté, Olimpia est sur une séquence extraordinaire n’ayant pas subi la défaite une seule fois depuis la reprise des activités en septembre.

« Nous allons faire ce que nous pouvons, a indiqué Henry en espagnol lors de son point de presse de lundi. Ça ne donne rien de se plaindre. Olimpia pourrait dire que ce match aurait dû avoir lieu chez eux. Alors, la situation est ce qu’elle est, et tout le monde doit vivre avec cela. »

Malgré ceci, Henry a indiqué que de gagner ce tournoi serait « énorme » pour la franchise.

L’Impact doit battre Olimpia par deux buts, ou l’emporter par un but, mais dans un match à haut pointage.

« Tout est possible, il faut essayer de rester dans le positif. Nous l’avons fait dans des circonstances difficiles en MLS. Il va falloir se battre, cette équipe s’est toujours battue, même dans les situations les plus difficiles. Nous sommes venus ici pour jouer et nous rendre le plus loin possible. »

L’Impact est arrivé à Orlando dimanche soir. C’est là où a été établie la bulle de la Concacaf pour compléter la Ligue des champions.

« La bulle ressemble pas mal à celle de cet été lors du tournoi MLS is back, a expliqué le défenseur Luis Binks. Nous nous sentons en sécurité ici avec les tests récurrents et tout. »

Mais selon lui, même si Olimpia fait flèche de tout bois, les joueurs croient en leurs chances.

« Tout le monde pense pareil dans notre vestiaire, c’est un match gagnable! Si nous faisons ce que nous avons à faire, il n’y a pas de raison que le n’ont puisse pas les battre. »

Advenant une défaite ou un match nul, l’Impact serait éliminé du tournoi et rentrerait rapidement à la maison.

L'avant-match du quart de finale de la Ligue des champions entre l’Impact et le CD Olimpia sera diffusé sur nos ondes dès 19h30 mardi soir.