Le Grand Prix d’Abou Dabi ou l’anticlimax

Deux Canadiens errants

La F1 est de moins en moins une méritocratie. Ce sera encore pire la saison prochaine avec la présence de Stroll, Latifi et Giovinazzi, combinée à l’arrivée de Mazepin et celle, probable, de Tsunoda. Oui, nos deux fringants Canadiens font, hélas, partie de ces pilotes qui tirent la F1 vers le bas.

Du lot, Lance Stroll apparaissait comme le plus prometteur, après avoir tout gagné en F4 et F3. Ce palmarès lui a permis de passer directement en F1, mais au terme de sa quatrième saison, le constat est décevant. Sa jeunesse et son inexpérience pouvaient justifier sa première saison laborieuse, au cours de laquelle il a été dominé par un coéquipier, Felipe Massa, qui avait connu ses meilleurs jours et se dirigeait vers la retraite. La saison suivante fut carrément atroce, mais cette fois, c’est la médiocrité de l’écurie Williams qui pouvait excuser le pilote montréalais.

Son père a racheté Racing Point, amenant fiston avec lui. Cette fois, il n’y aurait plus d’excuses : ni le manque de moyens financiers ni la qualité de la monture. On connaît la suite : Sergio Pérez a dominé le fils du boss à tous les chapitres.

Pour cette ultime manche de la saison 2020, Stroll avait une chance de faire amende honorable : pénalisé pour un changement de moteur, Pérez partait en fond de grille. Racing Point avait une mince avance sur McLaren pour la troisième place au championnat des constructeurs et tous les espoirs reposaient sur Lance Stroll. Égal à lui-même, il a été évanescent tout le week-end : qualifié 8e, il a terminé la course au 10e rang, récoltant un maigre point. Pendant ce temps, les pilotes McLaren terminaient 5e et 6e, coiffant racing Point sur le fil pour la 3e place au championnat (et les millions de dollars qui viennent avec).

Le cas Latifi est encore plus navrant : abonné à la dernière place, en qualifications comme en course, il a même réussi, ce week-end, à se qualifier derrière un pilote au palmarès plus mince que le sien (ce qui n’est pas rien), qui en était seulement à son deuxième départ en F1.

Nos deux Canadiens, il faut bien le dire, sont la risée des amateurs de F1, qui les ont rebaptisés Lent Stroll et Lentifi. Et, ils ne montrent aucun signe de progression... Pourtant, ils sont assurés d’avoir un volant la saison prochaine, contrairement à Sergio Pérez. Et Nico Hulkenberg.

Alors, non, la F1 ne peut plus prétendre qu’elle est le pinacle du sport automobile. Plus que jamais, l’argent et la politique prévalent sur le talent.

Il faudra plus qu’une bonne téléréalité sur Netflix pour ne pas perdre des amateurs.