Équipe Canada junior | Kaiden Ghule, du Canadien, est parmi les 25 joueurs sélectionnés

Le défenseur Kaiden Ghule, premier choix du Canadien de Montréal lors du repêchage 2020 de la LNH, a été sélectionné au sein de l'équipe nationale canadienne en vue du Championnat du monde junior.

Le camp de sélection de 26 jours a été interrompu par une quarantaine obligatoire de deux semaines en raison de la pandémie. Vingt-cinq joueurs ont été séelctionnés en vue du Championnat mondial qui se déroulera du 25 décembre au 5 janvier à Edmonton, en Alberta.

Les membres de la formation, qui est composée de trois gardiens de but, de huit défenseurs et de 14 attaquants, a été sélectionnée par Alan Millar (Tottenham, Ont./Moose Jaw, WHL), responsable des M20 du groupe de gestion du Programme d’excellence, avec l’aide de Scott Salmond (Creston, C.-B.), premier vice-président des équipes nationales à Hockey Canada et de Ben Shutron (Orléans, Ont.), responsable des équipes nationales à Hockey Canada.

L’entraîneur-chef André Tourigny (Nicolet, Qc/Ottawa, OHL) ainsi que les entraîneurs adjoints Tyler Dietrich (West Vancouver, C.-B./Saskatoon, WHL), Michael Dyck (Lethbridge, Alb./Vancouver, WHL) et Mitch Love (Quesnel, C.-B./Saskatoon, WHL) ont également pris part au processus de sélection.

« Dès le départ, ce camp n’avait rien d’habituel: le nombre de joueurs invités, al durée du camp, et les modifications d’horaire en raison de l’interruption de deux semaines », a exprimé Millar.

« Nous sommes néanmoins convaincus que le groupe choisi nous donnera la meilleure des chances pour défendre notre titre de la médaille d’or à domicile. Les décisions entourant la réduction de la formation ne sont jamais faciles, surtout quand chaque joueur a su composer avec l’adversité, affronter les défis et rester motivé malgré les entraînements hors glace et les séances sur Zoom.

« Nous avons beaucoup de personnes à remercier, notamment la communauté de Red Deer, les Rebels de Red Deer (WHL) et les Services de santé de l’Alberta, qui ont travaillé avec nous pour veiller à la santé et à la sécurité constante de nos athlètes, des membres de notre personnel et de la population. C’est avec fierté que nous représenterons le Canada à Edmonton. »

Six joueurs qui ont fait partie de l’équipe médaillée d’or au Mondial junior 2020 sont de retour, soit Quinton Byfield (Newmarket, Ont./Sudbury, OHL), Bowen Byram (Cranbrook, C.-B./Vancouver, WHL), Dylan Cozens (Whitehorse, Yn/Lethbridge, WHL), Jamie Drysdale (Toronto, Ont./Erie, OHL), Connor McMichael (Ajax, Ont./London, OHL) et Dawson Mercer (Bay Roberts, T.-N.-L./Chicoutimi, LHJMQ).

Le Championnat mondial junior s’amorcera le jour de Noël avec trois matchs, et le Canada entamera son tournoi le 26 décembre contre l’Allemagne à 18h00.