MLS | Un malentendu qui fait mal aux équipes en Ligue des champions

Cette semaine, je posais la question s’il était acceptable pour l’Impact de Montréal de se présenter Ligue des champions avec un effectif aussi démuni.

Je dois avouer que j’étais perplexe devant cette situation et je me demandais bien ce que l’Impact aurait bien pu faire pour s’assurer d’entrer dans le tournoi continental mieux armé.

Jeudi, j’ai obtenu une information qui m’explique le comment du pourquoi.

Selon ce qu’une source au fait du dossier du côté de la MLS me confirme, un important imbroglio a eu lieu cet automne qui a grandement contribué à cette difficile situation pour les équipes de la MLS qui participeront à la Ligue des champions.

Selon ces informations, lorsque la Concacaf a informé les équipes qu’elle avait l’intention de compléter la Ligue des champions en décembre, la MLS a dit aux équipes que les joueurs sous contrat jusqu’à la fin de la saison auraient l’obligation de jouer le tournoi.

Malheureusement, quelques semaines plus tard, après de vives discussions entre la ligue et l’association des joueurs, cette dernière a statué que les joueurs sans contrat pour 2021 devraient être consultés sur leur désir de jouer la Ligue des champions. En d’autres mots, ils auraient le choix ou non de jouer.

Dans le cas de l’Impact, on parle de huit joueurs. Seulement deux d’entre eux ont décidé de se rapporter, soit Anthony Jackson-Hamel et Orji Okwonkwo. Les six autres n’y seront pas.

Le problème, c’est que lorsque la MLSPA a finalement tranché dans le dossier, la fenêtre des transferts en MLS était déjà fermée. Un énorme coup dans les flancs de l’Impact et des autres clubs MLS qui joueront à Orlando la semaine prochaine.

À la mi-octobre, on était convaincu chez l’Impact que les huit joueurs en question seraient présents pour le tournoi. Finalement ce n’est pas le cas du tout, et les clubs n’ont jamais eu le temps de réagir et de s’ajuster. La porte était fermée!

Il a d’ailleurs fallu que l’Impact fasse des pieds et des mains, simplement pour signer des joueurs de son académie pour les faire entrer immédiatement dans l’effectif.

Lorsque contacté de façon officielle pour commenter cette histoire, aucun commentaire n'a été émis de la part de la ligue. Un message laissé à la MLSPA n'a pas été immédiatement retourné non-plus.

Non, la MLS et la MLSPA n’ont fait aucun cadeau à l’Impact dans ce difficile processus. Comme l’a expliqué Olivier Renard lors de son dernier point de presse, le syndicat s’est assuré de faire respecter à la lettre tous les articles de la convention collective, même si en temps de pandémie plusieurs de ces clauses n'ont plus de sens.

Une anecdote qui sera passée sous le radar, mais qui risque de faire en sorte que la Ligue des champions échappera probablement de nouveau aux mains des équipes du circuit Garber en 2020.