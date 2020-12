Jouer en attente d'être échangé | «C'est la pire des affaires» -Guillaume Latendresse

Les échanges font partie de la vie d’un sportif professionnel, mais qu’en est-il de continuer à jouer pour une équipe quand tu sais qu’elle a décidé de t’échanger? Sans t'en parler, bien sûr.

Guillaume Latendresse a vécu cette situation avant l’échange qui allait le sortir de Montréal.

« C’est la pire des affaires. Je m’en souviens parfaitement », a rappelé l’un des co-animateurs de La Poche Blue.

« Renaud Lavoie (de TVA Sports) est venu me voir et il me dit que trois semaines plus tôt, il y a eu une transaction au Minnesota, un pour un, moi pour Benoit Pouliot, qui a failli se concrétiser et, finalement, une des deux parties a reculé. On ne sait pas c’est qui. »