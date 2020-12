Abus de toutes sortes lors de séances d’initiation au hockey | «Je suis dégoûté»

«On est dans la stratosphère de l’horreur du hockey. Je suis dégoûté. On parle de sodomie avec des bâtons. Il y a toujours quelques cocos qui se pensent plus brillants que les autres et tu peux les contrôler. Dans ces cas précis, c’est complètement absurde. Ce sont de jeunes mineurs que des parents laissent aller jouer dans ces ligues. C’est inadmissible»