Ligue des champions, mardi | Sejdic devra remplir les bottines de Bojan

«Un match à haut pointage nous avantage et nous le savons. Les entraineurs nous parlent constamment de l’importance de marquer le premier but, pour s’enlever cette pression. Notre stratégie sera basée sur le fait que nous devons aller là et marquer plusieurs buts pour passer. Alors il faut s’attendre à ce que l’on mette l’emphase sur le jeu offensif»