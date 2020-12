Attendre encore sept ans pour régler le cas des Rays? Oubliez ça!

Ce qu’il faut comprendre c’est que Sternberg a des parts dans ce projet et le feu vert du propriétaire des Rays est absolument nécessaire avant le début des travaux.

Selon les informations du Tampa Bay Times, le maire Rick Kriseman aurait quand même l’intention de faire débuter les travaux sous peu, commençant par l’extrémité la plus éloignée du stade. Mais tel que stipulé plus haut, Sternberg à son mot à dire dans tout cela.

Lorsque questionné par le Times à propos de ce désir de la ville de débuter bientôt les travaux, le directeur général des Rays Matthew Silverman a indiqué que le club n’était pas d’accord et qu’il était important de savoir où s’en allait la situation des Rays avant de commencer l’ouvrage.

C’est clair que Sternberg ne donnera aucun accord à la ville pour débuter les travaux, à moins d’en être forcé par un juge.

Selon certaines rumeurs, le promoteur songe demander une injonction dans le but d’au moins pouvoir débuter des travaux qui ne perturberont pas les activités aux abords du stade.

Un scénario logique

Dans un monde idéal, Sternberg et la ville en arriveraient à une entente sur la construction d’un nouveau stade, sur le même site et le problème serait réglé. Le projet de construction pourrait commencer et les Rays demeureraient à St. Pete. Le club jouerait dans le vieux stade en attendant l’ouverture du nouveau, comme ç’a été le cas quand les Yankees sont passés du vieux au nouveau Yankee Stadium.

Voici une image actuelle du stade des Rays