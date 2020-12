Retour au jeu | Le portrait potentiel des divisions américaines

Les discussions se sont poursuivies mercredi dans la Ligue nationale de hockey en prévision d’un retour au jeu en janvier. Au menu pour les membres du Bureau des gouverneurs : la composition des nouvelles divisions américaines.

Certitude: la division uniquement formée d'équipes canadiennes déjà évoquée demeure en place en raison de la fermeture des frontières entre le Canada et les États-Unis à cause de la pandémie. Le commissaire Gaty Bettman l'a confirmé. Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver en feront partie.

Pour ce qui est des autres sections, selon plusieurs sources, elles iraient ainsi.

Boston, Buffalo, New Jersey, New York (Islanders), New York (Rangers), Philadelphie, Pittsburgh et Washington.

Caroline, Chicago, Columbus, Detroit, Floride, Ninnesota, Nashville et Tampa Bay.

Anaheim, Arizona, Colorado, Dallas, Las Vegas, Los Angeles, San José et St. Louis.

En conversation avec Jérémie Rainville, Martin McGuire analyse le tout et discute de la valeur des équipes de la LNH selon le classement annuel fait par Forbes.