Garde partagée avec Montréal | La seule option pour le proprio des Rays

Le bail qui lie les Rays au Tropicana Field vient à échéance à la fin de la saison 2027.

Sternberg a nié avoir été approché par des hommes d’affaires dans le but de construire un stade dans la région de Tampa. Par contre, il garde espoir que quelque chose pourra éventuellement aboutir.

« J’espère que la communauté d’affaires et politique verront l’attrait de travailler sur un projet qui a plus de sens financièrement pour tout le monde. Avec Montréal dans le portrait, notre modèle ici sera plus robuste. »

Sternberg n’a aucunement l’intention de vendre les Rays et dit que le dossier du stade à Tampa doit se régler.

« Notre bail vient à échéance en 2027 et ce n’est pas vrai qu’un nouveau stade va apparaitre par magie. Plus les années passent et plus ça devient compliqué ici, sans mentionner que 2020 a été une année à oublier en ce sens. Mais nous sommes un groupe qui travaille fort et nous avons des partenaires extrêmement motivés de nous accueillir à Montréal. Je pense que nous avons un plan qui a du sens, du moins à mes yeux. Et nous avons l’intention de le livrer. »

Interrogé à savoir ce qu’il ferait si les choses ne fonctionnaient pas à Montréal, Sternberg a avoué n’avoir aucun plan B.