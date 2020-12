François Allaire reprend du service | «Une occasion de continuer ce que j'ai bâti»

Départements de gardiens

« Quand Roberto Luongo a eu un poste de direction avec les Panthers, on avait discuté. Et avec le nouveau directeur général Bill Zito qui est entré en fonctions, une de ses premières recommandations, ça a été d’essayer de former un département de gardiens de but. Roberto m’a appelé à ce moment. Pour moi, c’est une occasion de continuer ce que je j’ai bâti au fil des ans, mais à un niveau différent. »

Outre Montréal, Allaire a passé 12 saisons avec les Ducks. Il a gagné deux coupes avec le Canadien et une autre à Anaheim. Il a ensuite passé quatre saisons à Toronto et autant avec l’Avalanche du Colorado.

« C’est supposé être un emploi à temps partiel, mais depuis quelques mois, c’est pas mal tous les jours. »