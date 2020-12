Feu vert pour un retour au jeu? | «Je pense que c'est réaliste» Le Dr François Marquis

« En autant que les amateurs de sports sont conscients de cette réalité, c’est possible de le faire. Laissons-leur cette chance. »

Le Docteur Alex Carignan, infectiologue et spécialiste en microbiologie à Sherbrooke, ne voit pas non plus le problème de reprendre les activités.

« Présentement, non. C’est certain que tout ça dépend de l’évolution de la pandémie. Si, par exemple, il y a une amplification importante à Noël et on se retrouve dans une situation vraiment catastrophique à la mi-janvier, ça peut devenir plus difficile.