La MLS s'inquiète pour l’avenir des équipes canadiennes

Un début de saison prévu en mars

Même si la MLS perd sans cesse de l’argent en jouant dans des stades vides, il n’est pas question d’attendre la permission des autorités d’accueillir des spectateurs, pour débuter la prochaine saison.

« Les décisions seront différentes un peu partout, dépendant des États et des provinces. On doit commencer à bâtir le calendrier dès maintenant, on ne peut pas attendre après ça. Nous devons bouger et planifier dès maintenant. »

La MLS a l’intention de débuter sa saison 2021 à la mi-mars ou même au début du mois si possible. C’est donc dire que les camps d’entrainement 2021 débuteraient à la fin janvier ou au début du mois de février.

« Ce qui nous inquiète, c’est quand on entend notre épidémiologiste, le Dr. Anthony Fauci, dire qu’il ne s’attend pas à ce que l’on puisse faire entrer des spectateurs dans les stades avant l’été. Ce serait encore une fois un coup très difficile pour nous à encaisser. Nous avons besoin de cet argent. »

Garber n’a pas l’intention de retarder le début de la saison prochaine, même si les dires de Fauci s’avéraient exacts.