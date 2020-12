Retour au jeu | Entente imminente dans la LNH?

Les discussions ont pris une tournure différente lundi soir entre l’Association des joueurs et la Ligue nationale de hockey concernant le retour à la compétition.

Selon les informations qui circulent, les deux clans auraient trouvé un terrain d’entente pour ce qui est de l’aspect financier. Les propriétaires auraient fait marche-arrière sur la proposition d’ajouter un montant de plus du salaire des joueurs en fidéicommis.

Il ne resterait plus que les embuches logistiques à régler dans le but d’avoir une saison qui débuterait à la mi-janvier. C’est-à-dire bâtir un calendrier, mettre sur pied un protocole anti-COVID-19 et déterminer les divisions et le format des séries.

Une division toute canadienne demeure presque un incontournable étant donné les restrictions qui demeurent toujours en place pour les voyages internationaux.

Les dernières rumeurs font état d’un calendrier de 56 matchs. La saison régulière prendrait fin à la fin du mois d’avril, ce qui veut donc dire que des matchs seraient disputés, pour chaque équipe, en moyenne aux deux soirs. La Coupe Stanley serait accordée au plus tard au début juillet.

Il n’est pas impossible que les camps d’entrainement se mettent en branle lors du temps des fêtes, les joueurs ne seraient pas opposés à cette idée.