Un alignement mince pour l’Impact en Ligue des champions

Le défenseur Jorge Corrales a aussi décidé de passer son tour.

Au rayon des bonnes nouvelles, Anthony Jackson-Hamel et Orji Okwonkwo seront de l’aventure. Jackson n’a plus de contrat valide pour 2021 et Okwonkwo voit son prêt arriver à échéance. Malgré ceci, les deux joueurs ont décidé de poursuivre le périple, au moins pour tout de suite.

Rod Fanni ne sera pas du tournoi pour des raisons personnelles et les joueurs suivants sont tous blessés : Emanuel Maciel, Jean-Yves Ballou Tabla, Shamit Shome, Maxi Urruti, Lassi Lappalainen, Mathieu Choinière, Steeven Saba et Jukka Raitala.

Voici donc la liste des joueurs qui seront de l’aventure de la Ligue des champions :

Les gardiens de but Clément Diop, James Pantemis et Jonathan Sirois;

Les défenseurs Rudy Camacho, Luis Binks, Mustafa Kizza, Zachary Brault-Guillard, Joel Waterman, Karifa Yao, Clément Bayiha et Keesean Ferdinand;

Les milieux de terrain Victor Wanyama, Samuel Piette, Amar Sejdic, Orji Okwonkwo, Tomas Giraldo, Nathan-Dylan Saliba, Rida Zouhir, Jean-Aniel Assi et Sean Rea;

Les attaquants Anthony Jackson-Hamel, Mason Toye et Romell Quioto.

Avec ces hommes à sa disposition, l’entraineur Thierry Henry pourra tout de même bâtir un alignement de départ potable. Le problème survient au niveau de la profondeur.

Il est peu probable que les partants soient capables d’être à leur meilleur pendant 90 minutes, eux qui n’auront pas joué depuis trois semaines. C’est lorsqu’Henry va se tourner vers son banc qu’il y aura un problème.

Il n’aura qu’une brochette de jeunes joueurs sans expérience à sa disposition. Et ça risque d’être un gros problème.