MLS | Le Crew n’a pas changé de nom, juste de façon de faire

Il y a certainement des raisons valables de vouloir changer le nom d’une franchise. À Washington, deux clubs ont changé d’appellation pour des raisons plus qu’évidentes.

Les Bullets de la NBA sont devenus les Wizards, eux qui voulaient s’éloigner d’un nom qui était rattaché à la violence. Et plus récemment, les Redskins de la NFL ont aussi changé de nom, pour les raisons que l'on connait.

Mais d’autres franchises ont aussi modifié le nom de leur équipe dans le but justement de changer d’image. On peut penser aux Rays de Tampa dans la MLB qui se nommaient les Devil Rays, les Marlins de la Floride qui sont devenus les Marlins de Miami et dans la LNH, les Coyotes de Phoenix qui sont aujourd’hui les Coyotes de l’Arizona.

Le problème, c’est qu’à l’interne, rien n’a changé dans ces organisations moribondes. Le nom a été modifié, mais la mauvaise réputation est restée, car rien de plus n’a été fait.

Les Rays sont encore une franchise qui danse entre l’idée de rester à Tampa ou déménager à Montréal. Les Marlins sont encore une des franchises qui dépensent le moins et qui attirent le moins. Et les Coyotes demeurent les Coyotes, qui ont encore de la difficulté à vraiment intéresser les amateurs de sports dans leur marché.

Le Crew, l’exemple à suivre

Il n’y a pas plus de deux ans, le Crew de Columbus était sur le point de déménager à Austin, au Texas. À un moment donné, on pensait même que c’était un fait accompli.

Mais à la dernière heure, le propriétaire des Browns de Cleveland Jimmy Haslam a décidé de se lancer dans l’aventure. C’est lui qui achète l’équipe et promet de la garder à Columbus. Il prend officiellement le contrôle en octobre 2019.

Lors de son arrivée, le Columbus Dispatch publie un article indiquant que l’organisation songe changer le nom et les couleurs du club. L’organisation ne fait aucun commentaire public sur la chose.

Comme l’Impact, le nom du Crew ne soulevait plus les passions à Columbus, les foules étaient de plus en plus décevantes au vieux MAPFRE Stadium. Ça prenait un électrochoc!

Mais plutôt que de procéder au changement de nom, le nouveau propriétaire pose deux gestes majeurs. Premièrement, il annonce la construction d’un nouveau stade (qui est présentement en train d'être bâti) et ensuite il injecte un montant record d’argent dans l’effectif.

Lucas Zelarayan arrive en ville à coup de plusieurs millions de dollars de transfert. Darlington Nagbe s’amène lui aussi et voilà, le club est soudainement transformé. Le Crew redevient rapidement un des clubs les plus dominants de la MLS.

Dimanche, l'équipe a battu le Revolution de la Nouvelle-Angleterre 1-0 pour se qualifier pour la finale de la MLS Cup pour la première fois depuis 2015.

En plus d’avoir trois joueurs désignés et d’être qualifié pour la finale, le club a annoncé à la fin de la saison régulière que l’organisation avait « toujours de la place sous le plafond salarial » pour améliorer l’équipe encore plus cet hiver.

Le président Tim Bezbatchenko a expliqué que le club était en mesure de déplacer l’étiquette d’un ou deux joueurs désignés, pour les donner à d’autres joueurs d’encore plus grande envergure qui pourraient s’emmener à Columbus pour 2021. Imaginez ce type de nouvelles à Montréal!

Quelle différence un an peu faire en MLS! L’article du Dispatch ne date que du mois de janvier 2020, et aujourd’hui, plus personne à Columbus ne parle d’un changement de nom possible pour le Crew, un club qui porte ce nom depuis 26 ans. Dans le cas de l’Impact, c’est 27 ans d’histoire. Il y a donc un lien à faire là entre les deux franchises.

Reste à voir si Joey Saputo décidera de s’en inspirer. Mais personne ici ne s’en plaindrait.