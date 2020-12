Sports Illustrated | Laurent Duvernay-Tardif parmi les sportifs de l'année

Le Québécois Laurent Duvernay-Tardif est l'un des sportifs de l'année du magazine américain Sports Illustrated.

Il reçoit cet honneur, tout comme cinq autres athlètes activistes.

De ce groupe de sportifs de l'année, on retrouve LeBron James, joueur par excellence des finales de la NBA, Patrick Mahomes, joueur le plus utile du Super Bowl, Naomi Osaka, championne de l'Omnium de tennis des États-Unis et Breanna Stewart, joueuse par excellence des finales de la WNBA.

Ces athlètes ont tous appuyé des mouvements sociaux en 2020.

Rappelons que dans le cas de Duvernay-Tardif, c'est sa décision de renoncer à la saison 2020 de la NFL pour prêter main-forte en CHSLD qui lui a valu cette nomination.

Laurent Duvernay-Tardif, qui a remporté le dernier Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City, a dédié le titre à tous les travailleurs de la santé.